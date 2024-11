DEPUTADO JOSÉ DIAS CONFIRMA O PREFEITO JÚLIO COMO SEU SUCESSOR EM 2026

O deputado estadual José Dias (PSDB) participou nesta quinta-feira (14) do programa 12 em Ponto, 98fm, e falou sobre o passado, presente e futuro. Além das muitas críticas feitas ao Governo Fátima, o parlamentar confirmou também que esse será o seu último mandato e que já escolheu o seu sucessor.

O prefeito Júlio César, de Ceará Mirim, é o nome que será apoiado por José Dias no pleito de 2026. “O meu candidato é Júlio César, ele foi extremamente generoso comigo. Só no município de Ceará Mirim ele me deu mais de 12.800 votos”, afirmou o deputado.

Júlio é apontado como um dos prefeitos mais bem avaliados do RN e acabou de eleger o seu sucessor, Antônio Henrique, com uma vitória esmagadora. A aprovação dele chega a mais de 80% na cidade dos verdes canaviais. Aliás, o deputado federal Robinson Faria já declarou publicamente que quer essa “dobradinha”.