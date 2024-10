DESÂNIMO EM GUAMARÉ: GOVERNO SEM RUMO, DEIXA POPULAÇÃO NO ESGOTO

O abandono do poder público municipal se estende indiscriminadamente a todos os serviços, traduzindo o descompromisso de um governo com seu povo. Assim, Guamaré sede e os distritos estão completamente esquecidos e isolados das ações da administração pública.

O retrato do desprezo e da incompetência administrativa se configura até na ausência de um caminhão sugador por mais de um mês, gerando prejuízos e riscos à saúde humana dos munícipes. O único e de porte pequeno da comunidade de Baixa do Meio, tá se virando nos trinta, mas não consegue atender a grande demanda nem do próprio distrito.

Em Guamaré falta alento à população e talento aos gestores municipais que não conseguem, mesmo com muitos recursos públicos, administrar um palmo a frente do nariz. Contudo, sobra fossas e sumidouros cheios, bueiros e galarias estouradas, esgoto jorrando a céu aberto e muitos pedidos de socorro da população afetada.

E a mostra disso, é retratada em duas intervenções realizadas pelo blog: o primeiro, em forma de pedido realizado via WhatsApp no início do mês de outubro, até o momento não atendido; o segundo, por ligação telefônica a Secretaria Municipal de Obras, instante em que o servidor disparou: “o caminhão encontra-se quebrado há mais de um mês. Infelizmente, vai ter que aguardar”.

O saneamento básico é um direito do cidadão e dever da Prefeitura de Guamaré, eu deveria atuar para evitar a contaminação humana e do meio ambiente, retratado na poluição do solo e rios.

Da incompetência, do desrespeito, da falta de vontade e compromisso da Secretaria Municipal de Obras já conhece povo, porém, o que mais entristece é saber que tudo continuará do mesmo jeito e do mesmo jeitinho.

Assim, resta ao blog retratar a realidade e, ao mesmo tempo, lançar duas perguntas, as quais já conhece as respostas: A empresa proprietária dos sugadores receberá pelo mês que não atenderam a população? Pra que serviu o empréstimo de 52 milhões junto à Caixa Econômica Federal, que tinha como destinação o saneamento básico?