DESEMBARGADOR DO TJRN VIRGÍLIO MACÊDO JÚNIOR MORRE AOS 64 ANOS

O desembargador Virgílio Fernandes de Macêdo Júnior, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), morreu neste domingo (14), aos 64 anos de idade. De acordo com o TJ, a morte foi em decorrência de um pneumonia.

Virgílio de Macêdo Júnior ingressou na magistratura potiguar em 10 de julho de 1986 e foi promovido ao Tribunal de Justiça em 24 de março de 2010.

Por conta da morte do desembargador, o governo do RN decretou luto oficial de três dias, “em reconhecimento a toda sua contribuição ao estado”.

O desembargador atualmente estava na 2ª Câmara Cível, na Seção Cível e no Tribunal Pleno, além de ser o coordenador estadual dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte para o biênio 2023-2024.

Ele também estava como presidente da Turma Recursal de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais.

Virgílio era natural de Natal e se formou no curso de direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde autou como professor no Departamento de Direito Privado.

O velório foi marcado para esta segunda-feira (15), na Escola da Magistratura do RN, instituição que foi dirigida pelo desembargador.

G1RN