DETRAN/RN ALERTA SOBRE GOLPE DE FALSA SUSPENSÃO DA CNH VIA SMS E E-MAIL

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) emitiu um alerta nesta segunda-feira (18) sobre uma tentativa de golpe que tem enganado motoristas por meio de mensagens fraudulentas enviadas via SMS e e-mail. Os golpistas estão utilizando informações falsas para induzir os cidadãos a acreditarem que suas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) estão em processo de suspensão.

De acordo com o Detran/RN, as mensagens incluem um link que redireciona as vítimas para uma página que imita o Portal do Governo Federal (Gov.BR). Nesse site falso, os golpistas oferecem uma suposta solução para o problema, pedindo que o cidadão realize o pagamento de um boleto. O boleto, no entanto, é fraudulento e destina os valores diretamente aos criminosos.

O órgão reforça que boletos e outros serviços relacionados à CNH, infrações ou veículos devem ser consultados exclusivamente pelo Portal de Serviços do Detran/RN (portal.detran.rn.gov.br).