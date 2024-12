DETRAN-RN LIBERA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VEÍCULOS USADOS

A partir desta terça-feira (17), a transferência de propriedade de veículos usados será feita de forma virtual através do Portal do DETRAN-RN (portal.detran.rn.gov.br), a novidade foi anunciada na manhã desta segunda-feira (16) pelo Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran). Essa medida faz parte do programa de modernização dos serviços ofertados.

Dessa forma, o registro dos veículos usados será feito online no momento da venda direta entre Pessoas Físicas. O serviço digital soma-se ao registro de veículos zero-quilômetro, já em vigor desde dezembro do ano passado.

Para ter acesso à Transferência Eletrônica de veículo usado é necessário fazer a vistoria veicular em qualquer unidade do DETRAN ou empresa credenciada e validar ou preencher a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e) no Aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Depois, basta acessar o Portal de Serviços do DETRAN-RN, fazer login com CPF e senha, clicar em Veículo/Transferência eletrônica de propriedade/Iniciar processo de transferência on-line.