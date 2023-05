Ainda a tempo, quem faz aniversário hoje é uma pessoa bacana, inteligente, uma mulher que consegue com sua dedicação e trabalho, multiplicar o pouco em muito e mostrar no final o resultado.

Como secretária da pasta de pesca, ela vem dando conta do recado com dedicação, trabalho e eficiência, ajudando o governo do prefeito Arthur Teixeira, a governar para todos.

Parabéns hoje, felicidades sempre Silvone!