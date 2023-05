Dia de festa para o Subtenente PM Jonhny Cruiff

Hoje é um dia especial para nossa querida Guamaré, pois registramos e parabenizamos de público o Subtenente PM Jonhny Cruiff, responsável pelo o 3º Pelotão de Policia Militar da cidade, pela passagem de seu aniversário.

Um agente de segurança pública que desempenha um papel importantíssimo no munícipio de maneira obstinada, e que sempre partilha do seu sucesso ao lado da sua equipe de PMs e com todos os munícipes.

A população consegue enxergar a segurança pública do município como era antes da chegada de Johnny, e como está depois dele, e sabe o quanto avançou. Um comandante que é exemplo para seus comandados, e que tem emprestado sua coragem na linha de frente a quem mais precisa… A população de bem!

Hoje a base da PM é sinônima de orgulho ao entrar, os resultados e os números de prisões, apreensões dentre outras ocorrências prova que o 3º Pelotão de Policia Militar está em boas mãos.

Parabéns hoje, felicidade sempre Jonhny!