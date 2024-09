DIOGO LOPES GANHA 1ª ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE MACAU

Com a melhor nota do IDEB 2023 da região, Macau ganhou sua primeira Escola de Tempo Integral na ultima sexta-feira (27), em Diogo Lopes.

A Escola Municipal José Ribeiro da Costa, que completou 47 anos de instalação nesta semana, recebeu uma nova estrutura e já funciona em tempo integral.

Participaram do evento, juntamente com a comunidade escolar, o vice-prefeito Rodrigo Aladim e os secretários municipais de Educação e Cultura, professor Luiz Gonzaga, de Infraestrutura, Ubiratan Bezerra e de Esporte e Juventude, Rogério Lopes.

“Essa é a primeira escola em tempo integral de muitas outras que o município vai receber nos próximos anos e isso me deixa muito feliz, com o avanço do ensino público nos últimos 44 meses”, destacou o vice-prefeito Rodrigo Aladim.

Funcionando desde o início do ano letivo de 2024 em tempo integral, a Escola Municipal José Ribeiro da Costa tem capacidade para atender 150 alunos do 1º ao 5° ano no ensino Fundamental I. Os alunos têm aulas nos dois turnos, com início às 7h30 e término às 16 horas.

Durante os turnos matutino e vespertino, os estudantes têm aulas da grade curricular da base nacional e ateliês voltados para o letramento, artes, cultura e esporte. Diariamente, os alunos da Escola José Ribeiro da Costa recebem dois lanches e o almoço.

Com a nova estrutura entregue pela prefeitura, agora são cinco salas de aulas climatizadas, um laboratório de informática com sala de leitura, refeitório e banheiros com chuveiros servindo também de vestuário.

Além da nova estrutura física, a escola José Ribeiro recebeu todo mobiliário novo. O investimento da prefeitura foi superior a R$ 300 mil.

1ª reforma em 2021

No ano de 2021, o prédio da Escola José Ribeiro da Costa passou por uma grande reforma e ampliação de espaços, onde a prefeitura fez intervenções construindo almoxarifado para merenda escolar, banheiros, caixa d´água, forro de PVC, além da substituição de janelas, retelhamento e pintura. Antes da reforma, a escola contava apenas um banheiro para professores e alunos e estava funcionando sem caixa d´água.