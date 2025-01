DO VELHO E DO QUE NÃO DEU CERTO: FRANCISCO ENOK NOVAMENTE NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

O Prefeito de Guamaré, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, nomeou através da portaria Nº 007/2025, publicada nesta terça-feira (07), com data retroativa de 2 de janeiro de 2025 no Diário Oficial do Município, FRANCISCO ENOK COSTA DA SILVA no cargo de Secretário de Desenvolvimento Rural do município.

NOTA DO BLOG

O prefeito Hélio Willamy nomeou seu fiel escudeiro, homem de alta confiança, amigo pessoal, que é capaz de fazer tudo ou topar qualquer parada para atender as vontades de seu líder. A nomeação de Enok demonstra o que o povo já sabe, de forma fática que era Hélio o prefeito de Guamaré. Assim, se valendo da mesma fórmula que deu errado, temos o mesmo técnico e jogadores, a chance de dar certo é pequena, mínima, diminuta.

Clique aqui: Portaria 007.2025 – FRANCISCO ENOK – Sec Agricultura