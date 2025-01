DO VELHO E DO QUE NÃO DEU CERTO: RENATO DANTAS INFELIZMENTE NOVAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

O Prefeito de Guamaré, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, nomeou através da portaria Nº 003/2025, publicada na ultima sexta-feira (03), em edição extraordinária no Diário Oficial do Município, RENATO DANTAS DE MEDEIROS, no Cargo de Secretário Municipal de Educação e Cultura.

NOTA DO BLOG

A frase Mahatma Gandhi, “temos de nos tornar na mudança que queremos ver”. Parece que não serviu para o prefeito eleito de Guamaré, Hélio Willamy. Quem esperava uma mudança radical em seu novo governo nas nomeações de seu secretariado se enganou feio.

A nomeação do político e pastor como Secretário de Educação, Renato Dantas, pegou a população de supressa, em especial, a área educacional do município. Digo, porque sua gestão a frente da secretaria foi um verdadeiro caos, mal aparecia para cumprir expediente, sou testemunha viva como servidor e cidadão das vezes que fui à secretaria e não o encontrei.

Nomeado em 2021 ainda na gestão do prefeito interino Eudes Miranda, o pastor continuou na gestão do prefeito Arthur Teixeira. Durante este período, Renato teve uma gestão desaprovada, além de muitos problemas, como: falta de energia nas escolas, veículos quebrados e sucateados, falta de combustível, índice do IDEB baixíssimo, falta de merenda escolar, descontos indevidos, atraso nos salários e no décimo terceiro dos servidores, salários de professores, perseguição a funcionários, dentre outros absurdos ocorridos.

O Secretário Renata Dantas, chegou a ser classificado na Câmara Municipal varias vezes como mentiroso e incompetente por vereadores. Para o sindicato sua gestão é pífia, vez que não conseguiu sequer repassar os descontados dos repasses dos servidores, dentre outros, mas mesmo assim o prefeito Hélio preferiu continuar com um secretário que amarga dura rejeição, mas que lhe faça sua vontade e não do povo.

O velho novo governo de Hélio continua do mesmo jeito, com a presença dos personagens que colocaram Guamaré no caos.

Renato sempre foi e será o velho escudeiro de Hélio e Arthur, sem nenhum medo de responder pelas broncas futuras da pasta da educação que ele mesmo ajudou a destruir, razão de sua alta rejeição e repúdio nas redes sociais quanto sua nomeação considerada errada.

Oremos meus irmãos!

Clique aqui: Portaria 003.2025 – Renato Dantas – Sec Educação