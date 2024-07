DOCA LANCHES ABRE MÃO DE SUA CANDIDATURA E ANUNCIA APOIO A REELEIÇÃO DO VEREADOR TIAGO DE BERG

O que era quase impossível acontecer aos olhos de muitos que vivem a política partidária em Guamaré, hoje se tornou realidade.

Na noite desta terça-feira (16), Ivanildo Gregório, mas conhecido por Doca Lanches, abriu mão de sua pré-candidatura a vereador pelo Progressista e declarou apoio à reeleição do vereador Tiago de Berg – Podemos.

Tiago ganha uma adesão muito importante, um homem de família, pai de 5 filhos, um cidadão do povo. Doca é conhecido pelo eco da sua voz nas redes sociais e nas ruas da comunidade de Baixa do Meio, onde ele reside.

Há muito tempo Doca defende e clama por melhorias pra seu distrito. Quem conhece ele, o reconhece como um homem simples, humilde e de um coração gigante para emprestar sua voz em prol do povo.

Assim, após uma conversa franca e sincera com Tiago e seu pai Berg, ele fez questão de dizer:

“Embora alguns possam ter a concepção que desisti de uma candidatura, isso não aconteceu. Apensas refleti que esse não é o momento ideal, quem desisti, renuncia e eu isso eu não faço, não deixei de sonhar pelos meus ideais e pela melhoria da vida do meu povo. Porém, nesse instante, decidi entregar meus anseios ao vereador Tiago de Berg, um homem do povo que tem o mesmo sentimento que eu tenho, de ajudar a mudar a realidade da nossa comunidade de Baixa do Meio”. Comentou.