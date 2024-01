DOIS VAQUEIROS MORREM NA MESMA VAQUEJA NO RN; UMA DAS VÍTIMAS FOI ASSASSINADA A TIROS

Uma vaquejada realizada no município de Santo Antônio-RN terminou de forma trágica neste domingo.

De acordo com relatos de testemunhas, o primeiro a morrer foi o jovem de nome Vitor Costa, estereiro (batedor de esteira). O rapaz se afastava do barulho de som para atender um telefonema quando foi alvejado a tiros por desconhecidos.

Ainda baseado em relatos de testemunhas, o blog tomou conhecimento que o companheiro de Vitor, identificado como Marquinhos de Várzea, faleceu vítima de infarto logo em seguida à notícia de morte do companheiro Vitor Costa (Estereiro).

Ainda de acordo com os relatos que chegaram para o blog, Vitor não tinha inimigos e nem havia histórico de ameaças contra o mesmo, o que leva a crer que o crime possa ter ceifado a vida de um inocente, ou seja, mataram o vaqueiro por engano.

Um amigo da vítima disse à polícia que Vitor Costa foi visto no parque com um cara que tem a mesma estatura e aparência física do jovem e que responde por crime de homicídio. Com essa informação acredita-se que seria esta pessoa o alvo dos tiros.

