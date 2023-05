DOMINGRAU 3.0 acontece neste domingo em Guamaré

Quem é apaixonado por esportes de motos de grau não vai ficar de fora deste grande evento ESPORTIVO e BENEFICENTE, que acontecerá neste domingo (28) em Guamaré. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Guamaré, através das secretarias de governo.

Comércio aquecido

O comércio está se preparando com reforço no estoque para ser aquecido neste final de semana, onde a cidade irá receber inúmeros pilotos com suas famílias, para conhecer a cidade e suas belezas, e participar do evento mais badalado do ano. Varias pousada já foram reservadas.

Todas as medidas de protocolos e de segurança estão sendo tomadas pela equipe organizadora do evento, obedecendo às recomendações das autoridades.

Objetivo

O objetivo do evento é ESPORTIVO e BENEFICENTE, e a entrada na arena será 2kg de alimentos não perecível, onde toda arrecadação desta 3ª EDIÇÃO serão doados a Casa de Abrigo Anatália Alves. É uma instituição que abriga mulheres vitima da violência doméstica, localizada em Mossoró. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), em Macau, e a Casa de Acolhimento Caminho do Lar em Guamaré.

A abertura do evento será ás 13h e se estenderá até às 21h conforme protocolo. Os organizadores pedem que ajude na compra da camisa e do boné do DOMINGRAU 3.0 para ajudar nas despesas do evento através do Instagram:

Clique aqui: @domingrauglr_gmr

Haverá três atrações: DJ Jari, Boy da potência, e Pedro – O gordinho dos paredões. Será imperdível!