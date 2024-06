DRAMA: MORADORES DE LAGOA SECA CORREM PERIGO EM TRAVESIA DE PONTE

A situação de uma ponte de madeira da comunidade de Lagoa Seca, distrito de Guamaré, está deixando muitas famílias preocupadas. É que a estrutura se encontra com várias tábuas quebradas, soltas e cheia de buracos, gerando risco àqueles que precisam transitar no local.

Os moradores já não sabem mais a quem apelar diante dos constantes requerimentos e do silêncio do poder público, especialmente da Secretaria Municipal de Obra e Serviços Urbanos que se mantém inerte ao clamor do povo diante do perigo iminente.

Com as quedas de tábuas o risco se acentua ainda mais, colocando em perigo quem transita a pé, de bicicleta e motocicleta. A insegurança é amplificada quando a noite chega, tornando a travessia perigosa em face da precária iluminação.

Quem não tem coragem de se arriscar na ponte, tem que acessar a comunidade pelo caminho tortuoso de Ponte de Salina, esse que em razão das chuvas apresenta buracos, muita lama e riscos de acidentes.

Há muito, a ponte de Lagoa Seca deixou de ser um cartão postal de nossa cidade, sofrendo com o abandono e falta de zelo por parte do poder público.

Não bastassem as limitações de acesso, a comunidade parece não fazer parte de Guamaré, vez que sua infraestrutura é bastante prejudicada, sendo marcante a falta de ruas pavimentadas, água potável e um lixão a céu aberto que aumenta a cada dia ao lado da Praça Poliesportiva.

Os moradores já não têm mais a quem apelar, esperam sem esperança.