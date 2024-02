DUBAI É AQUI: PREFEITURA DE GUAMARÉ TEM ARRECADAÇÃO SUPERIOR A R$ 24 MILHÕES SOMENTE EM JANEIRO DE 2024

Com um orçamento previsto para 2024 de R$ 270.697.465,00 (duzentos e setenta milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), a Prefeitura Municipal de Guamaré fecha o mês de JANEIRO com uma arrecadação superior a R$ 23 milhões, valor de causar inveja a muitos municípios por este Brasil a fora.

Porém, os valores não foram maiores aqueles referentes ao mês anterior (dezembro/2023) na ordem de R$ 27.040.165,87.

É preciso destacar, que no ano de 2023, a receita do Município de Guamaré foi de R$ 249.493.595,87, com superativo de 3,09% para aquela prevista no importe de R$ 242.015.736,14.

Outro dado que chama atenção, são valores arrecadados nos meses novembro e dezembro, onde o município recebeu R$ 53.069.555,35.

Os dados foram subtraídos do portal do Banco do Brasil – Setor Público/Transferências Constitucionais, conforme se observa do link abaixo:

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=239172

PASSO A PASSO: acessando o link é somente incluir o nome do beneficiário: GUAMARE (sem acento) e continuar. Em seguida, selecionar o período inicial e o final, além do fundo (que no caso deve ser escolhido TODOS).

ARRECADAÇÃO PRÓPRIA – ISS

Além das receitas acima, o blog conseguiu apurar que o município tem outra fonte de recurso, trata-se do Imposto Sobre Serviço (ISS), esse que tem uma média mensal de arrecadação no valor de 1,4 milhões, o que correspondendo a cerca de R$ 16.800.000,00 ao ano.

Os recursos somados apresentam uma receita mensal de quase a R$ 24 milhões, exatos R$ 23.958.122,08. Ou seja, R$ 798.604,06 ao dia.

ARRECADAÇÃO COM IPTU INDUSTRIAL

Nessa matemática, não está incluído o IPTU INDUSTRIAL, que proporcionará uma receita extra somete no ano de 2024 no valor de R$ 15 milhões.

ARRECADAÇÃO EM RAZÃO DE OUTRO MUNICÍPIO

O Município de Macau com uma população estimada em 32.039 habitantes, o dobro de habitantes de Guamaré (15.963), tem arrecadação inferior.

Em quanto Macau arrecadou em 2023 o valor de R$ 135.772.562,74, a rica Guamaré arrecadou R$ 249.493.595,87, ou seja, 45,58% a mais para atender uma população menor.

Como é possível explicar a falta de serviços e o desequilíbrio administrativo entre os municípios, tomando como fundamento o grande descompasso financeiro e populacional?

NOTA DO BLOG

Os dados apresentados nesta matéria podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta mudança se dá devido ao portal da transparência não possuir um sistema de atualização automática.

Muitas vezes uma informação publicada no portal é modificada em até 10 ou 15 dias depois do fechamento do mês, quando se conclui a alimentação do sistema.

Deste modo os valores apresentados na matéria poderão aumentar substancialmente a medida que o portal da transparência do município é atualizado.