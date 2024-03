DUPLA SUSPEITA DE FURTAR COMBUSTÍVEL CAI NAS GARRAS DA PATRULHA EM BAIXA DO MEIO

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na ultima terça-feira (19), uma dupla suspeita de furtar combustíveis de carreta na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do munícipio de Guamaré.

A ação se deu após os Policiais Militares serem acionados, por volta das 21h, a partir de uma denúncia anônima que informou de um possível crime de furto de combustível próximo a um posto de gasolina. A Equipe fez imediatamente diligência ao local indicado.

A Equipe visualizou dois homens próximos a uma carreta extraindo combustível. Ao perceber a presença da Polícia, um dos dois homens conseguiu se evadir em um veículo tipo Ethios, que estava sendo usado no transporte da gasolina. O outro suspeito foi detido e identificado como o motorista do caminhão violado. Foram encontrados no local: 04 bombonas de 25 litros; 06 bombonas de 50 litros e 04 bombonas de 20 litros contendo substâncias análogas a gasolina e diesel.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “outro carro, modelo Corsa Sedã, teria sido abandonado no local e também estaria envolvido na situação. O dono de veículo deixado foi identificado e encontrado pela PM. Aos Policiais, o segundo suspeito informou que teria emprestado seu veículo a um conhecido, contudo havia indícios da participação do mesmo na ação. Foi dado voz de prisão pelo crime FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (Art. 155, § 4°, INC IV do CPB) cc FURTO QUALIFICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA, OU MEDIANTE FRAUDE, ESCALADA OU DESTREZA (Art. 155, § 4°, INC. II do CPB). Os homens e o material apreendido foram conduzidos a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Com informações da Polícia Militar