É GRAVE: EDUCAÇÃO DE GUAMARÉ ESTARIA ATIRANDO CONTRA OS PROFESSORES RECÉM CONCURSADOS?

Falta mais para nada acontecer em Guamaré no desgoverno de Arthur. A notícia é do blog Cidade do Sal de Macau, que certamente recebeu o informe de algum funcionário do RH da Administração, ou da própria Secretaria de Educação da cidade do Ouro Preto.

Leiam a nota e tirem as suas conclusões:

“Guamaré/Concursados: Com poucos dias de trabalho e pela onda de atestados apresentados em suas funções, parece que os novos concursados de Guamaré no setor de educação queriam apenas assumirem posição, pois nesse momento tem professor que já colocou 10 dias de atestados médicos e se afastaram de suas funções. Estranho, ne?…”

NOTA DO BLOG: Com a Palavra, o SINTE-RN e os professores.