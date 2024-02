É MENTIRA, TERTA? PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO NA CÂMARA DE GUAMARÉ NÃO ACONTECE POR FALTA DE QUÓRUM

Infelizmente não houve sessão ordinária prevista para acontecer hoje (27), às 15 horas, horário regimental, devido ter faltado alguns dos VEREADORES. O legislativo até contou com um bom público presente no plenário da casa do povo, mas foi em vão… Não havia vereadores suficientes para a realização da sessão ordinária.

O vice-presidente, vereador José Silva – Dedezinho (MDB), abriu a sessão e esperou o tempo regimental de 30 minutos, conforme reza o regimento interno da Câmara Municipal.

Presentes: Vereadores José Silva – Dedezinho, Carlos Câmara, Miranda Junior, Diego de Lisete, Edinor Albuquerque, Gustavo Santiago e Manú Nascimento.

A realização das sessões ordinárias na Câmara é de suma importância para que os trabalhos do legislativo possam andar. Cada semana que passa sem sessão a população perde, pois deixam de seres votados e apresentados projetos e requerimentos.

Na pauta do dia (20), que foi enviada ao blog por um vereador, constava varias matérias legislativas para debater e deliberar, entre tantas como: Instituir O “Dia do Evangélico, o “Mês de Valorização aos Esportes Off Road, a criação da comenda dos agentes de Guamaré, dentre outras.

Mais uma matéria legislativa nº 002/2024 me chamou atenção, trata-se de Projeto de Resolução – que dispõe sobre a regulamentação de diárias e altera a resolução 002/2018 e 004/2022, e das outras providências de autoria vereador Eudes Miranda.

Provavelmente, essas matérias seriam deliberadas na sessão de hoje, mas infelizmente não houve. O portal pesquisou e apurou que se trata de alteração de pagamento de diárias que a câmara paga aos vereadores, e o blog voltará a falar deste assunto em matéria posterior.

A Câmara Municipal entrou em recesso parlamentar no dia 15 de dezembro de 2023, com a aprovação da LDO, onde todos os vereadores estavam presentes.

Na última terça-feira (20), o prefeito Arthur Teixeira, abriu os trabalhos legislativos com a leitura anual da mensagem do executivo, e todos os vereadores também estavam presentes.

Hoje, não houve sessão por falta de vereadores suficientes na sessão da casa do povo.

A próxima sessão ordinária está marcada para ocorrer na próxima terça-feira, dia 05 de março de 2024, no horário regimental.

Não subestimem…

O povo tá de olho, senhores vereadores!