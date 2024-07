E O QUE DISSE BIZIBIL? “CANSEI DE PERDER, DECIDI VENCER COM O POVO E ADRIANO!”

Na escola da vida, o caminho nos ensina sempre a lutar para ganhar e não para perder, perder não é ruim, pois nos traz muito aprendizado, mas perder sempre e por tanto tempo não é bom. E mais, quando a derrota carrega consigo aquilo que é pior para seu povo, se torna ainda mais dolorido.

Perder ou ganhar é consequência do jogo da vida. Mas, há algo errado em sempre perder. Porém, o tempo se encarregar de estabelecer conceitos, de mostrar os caminhos, de olhar para frente, de tomar a decisão certa e percorrer o caminho necessário para vitória.

Foi exatamente esse o entendimento que teve Josenildo Alves, mas conhecido por Bizibil, na noite desta quarta-feira (10). Ele disse em alto e bom som que:

“cansei de perder, decidi daqui pra frente lutar pra vencer ao lado do povo e de Adriano. Perdi o medo, a esperança é minha companheira daqui pra frente, esperemos dias melhores para o povo de Guamaré. De verdade, o povo dá sinais nas ruas que querem mudança, só não ouve e ver quem não quer. Bizibil, está com Tiago de Berg e Adriano, Bizibil está ao lado do povo para ganhar”. Comentou.

Afinal, errar é humano, mas errar é a maneira mais sábia de dizer que um dia ele irá acertar! O homem tem muitas chances para errar, mas apenas uma para acertar… e essa é a que realmente buscamos, a que realmente precisamos e a que mais demora pra acontecer.