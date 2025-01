ELEIÇÃO PARA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA ESTÁ PEGANDO FOGO NOS BASTIDORES

Faltam menos de 24h para a realização da eleição para a Presidência da Câmara de Vereadores de Guamaré. Há quem afirme que nos bastidores do legislativo a disputa está pegando fogo, e promete continuar neste clima de tensão até a hora da votação.

Há informações que os vereadores da base do governo estão numa inquietação só, uma agonia que não se mede. Alguns já estão se articulando entre si. A razão desta preocupação é muito simples, o prefeito eleito Hélio quer que seu irmão o vereador Eudes Miranda continue na presidência, e ponto final.

O futuro ainda incerto de Guamaré leva o novo prefeito Hélio a não dá murro em ponta de faca. Como todos já sabem e conhece, Hélio é capaz de topar qualquer parada para fazer a presidência da câmara. O prefeito precisa ter o apoio do parlamento para tentar salvar Guamaré.

Além de ser uma articulação politica é também um desejo dele, e ninguém ouse frustrar. Um sentimento que se entende também por parte da sua família, isto leva a crer que os seis votos que pode garantir a vitória de Eudes Miranda, merecem a confiança de Hélio e de seu grupo politico.

Tudo poderá acontecer nesta quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 na casa do povo, inclusive nada. Conversei agora a pouco com um colega vereador da situação, questionei sobre a eleição da mesa, e ele me disse que pode mudar seu voto, vai depender de um acordo politico, mas que garantiu que a porta de seu coração para qualquer decisão não está fechada.

Disse ainda: “Josivan, eu tenho uma carta da manga na hora da votação, o mandato é meu dado pelo o povo e não do prefeito eleito, você sabe disto, até amanhã tudo pode mudar meu amigo, como você mesmo sempre diz, a nuvem tá de um jeito e outra hora tá de outro, assim é a politica, assim vai ser a eleição da presidência”, comentou. Aqui pra gente… Será mesmo que tem essa carta?

NOTA DO BLOG

Todos os caminhos levarão a população nesta quarta-feira a Câmara Municipal. A programação de posse do prefeito, vice e dos vereadores terá inicio às 15 horas, logo após será realizada a eleição da Mesa Diretora, para o biênio 2025/2026.

Custa nada relembrar e refletir sobre a história que aconteceu em 1937, o goleiro Sam Bartram ficou sozinho depois que a partida (contra o Chelsea, em Stamford Bridge) foi cancelada devido à forte neblina. Ele ficou lá por cerca de 15 minutos até que um policial o informou que o jogo havia sido cancelado.

O entendimento da reflexão acima fica por conta do leitor nos comentários.