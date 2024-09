ELEIÇÕES 2024: COLIGAÇÃO JUNTOS POR GUAMARÉ É A ÚNICA A ENCAMINHAR SEU ATOS DE CAMPANHA

A campanha eleitoral iniciou-se no dia 16 de agosto em todo o Brasil, estendendo-se até a véspera do pleito, que ocorrerá em 06 de outubro. No dia 19 de agosto de 2024, o blog publicou matéria disponibilizando as coligações o espaço para divulgação de suas agendas de campanha.

Pois bem,

Faltando 09 dias para o pleito eleitoral, a única coligação que tem diariamente encaminhado para nossos contatos material de divulgação dos atos de campanha é a Coligação Juntos por Guamaré, representada pelos Partidos Podemos e Republicanos.

O Blog Guamaré em Dia reitera seu compromisso de informar e manter a população atualizada com a divulgação das agendas das coligações, o que deve ocorrer por meio da remessa de informações facultativamente encaminhadas pelas coligações, por seus representantes através de nossas redes sociais, a saber:

WhatsApp: (84) 999104891

Instagram: @blogguamareeemdia

E-mail: [email protected]