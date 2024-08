ELEIÇÕES 2024: MACAU E GUAMARÉ NA LISTA DOS 62 MUNICÍPIOS NO RN COM PEDIDO DE REFORÇO POLICIAL

A assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral-RN informa em nota que para garantir a segurança da eleição nos municípios no 1º turno, pedidos de reforço policial chegaram ao Tribunal, que foram avaliados junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado. De 60 zonas eleitorais, 24 solicitaram esse reforço, o que envolve 62 municípios.

De acordo com as informações, o policiamento será estadual, não serão acionadas as Forças Federais. Caso seja necessário, o TRE vai comunicar ao TSE, que envia o pedido ao Poder Executivo/Ministério da Defesa. Os municípios de Macau e Guamaré (30ª Zona Eleitoral) estão na lista das cidades que vão contar com reforço policial no dia 06 de outubro.

Celso Amâncio