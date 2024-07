Não podemos jamais confundir adversário com inimigo

ELEIÇÕES 2024

Adversários na vida pública o político sempre teve e sempre terá, contra eles vai concorrer em cada eleição, com eles vai disputar espaço político, prestígio e poder. Adversários, entretanto são conjunturais, mudam com o tempo e as circunstâncias. O adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã, e em Guamaré isto acontece com frequência em cada campanha eleitoral.

O que distingue o conflito entre adversários e inimigos é a presença do ódio como fator dominante, como motivação principal. A disputa entre adversários pode e, costuma ser sempre dura, envolve ataques, acusações, hostilidade. Entre adversários, porém, não existe ódio.

O ódio é pessoal, irreversível, radical. É um sentimento que lança suas raízes no plano mais íntimo da individualidade das pessoas. Seu objetivo real, muitas vezes não reconhecido, é a eliminação completa do inimigo (eliminação seja no campo da política, da vida social, econômica, profissional, e no limite, o próprio desejo da morte física).

Na vida familiar, social, profissional, podemos ter adversários e até inimigos. O mesmo ocorre na política. As instituições democráticas são as formas mais desenvolvidas de convívio político, exatamente porque institucionalizam o conflito ao tempo em que fixam os seus limites.

O pluralismo, a liberdade de organização política e de associação, os direitos individuais, os direitos das minorias, as eleições periódicas, são todas instituições que legitimam o conflito e o mantêm dentro de limites que respeitem os direitos dos cidadãos. O que são as eleições senão um conflito limitado entre adversários, com regras claras e explícitas para definir quem vence? Na política democrática então, como regra, o conflito ocorre entre adversários.

Na verdade, é comum dizer-se que os adversários estão em outros partidos, os inimigos estão no nosso partido! É um erro de graves consequências tratarem adversários como inimigos, e inimigos como adversários. Os primeiros poderão acabar tornando-se inimigos e os segundos não mudarão seus sentimentos. De uma coisa é fato, não podemos jamais confundir adversário com inimigo.