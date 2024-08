ELEIÇÕES 2024: ONDE ENCONTRAR O PROGRAMA DE GOVERNO DOS CANDIDATOS?

Este ano quase 156 milhões de brasileiros estão aptos a comparecer às urnas para escolher seus representantes nas prefeituras e Câmaras Municipais de todo o país.

Uma das dúvidas do eleitor, às vésperas do pleito, é onde encontrar as propostas e o programa de governo dos candidatos.

O caminho mais rápido e fácil é por meio do site do TSE, instância máxima da Justiça Eleitoral brasileira e responsável pelas eleições.

Por meio da plataforma (Divulgacand), o TSE disponibiliza os programas de governo apresentados pelos candidatos a prefeito, com suas principais propostas.

É possível fazer o download do documento e salvá-lo para futuras cobranças sobre os eleitos.

O plano de governo é um documento que apresenta à sociedade todo o planejamento de ações que o candidato pretende executar durante o seu mandato, caso seja eleito.

DivulgaCand

Os dados dos candidatos registrados são inseridos pelos cartórios eleitorais do país. Além de todas as informações sobre o candidato, o site também informa o status do registro da candidatura – se está aguardando julgamento ou se já foi julgado, tendo sido deferido ou indeferido.

O DivulgaCand é disponibilizado para todos os cidadãos brasileiros. Para acessá-lo, não há necessidade de fazer nenhum tipo de cadastro prévio ou autenticação do usuário.