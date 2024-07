ELEIÇÕES 2024: QUEM O POVO QUER QUE FIQUE OU SAI DA SUA CASA?

A história política do município de Guamaré revela que não é fácil um candidato a vereador chegar a ser eleito, o que se estende a reeleição para uma das onze cadeiras na Câmara Municipal Vereadores.

O preço que se paga é imensurável, e só os dispostos e os corajosos enfrentam este desafio. Para o político se manter vivo no cenário, é preciso ter serviços prestados ao povo e se despir de qualquer vaidade.

Na ultima eleição de 2020, por exemplo, muitos nomes de peso tentaram, mas não conseguiram, nem a suplência lhes restaram. O resultado amargo das urnas, surpreendeu e decepcionou muitos, especialmente pelo fato da vitória ser dada como certa.

Muitos candidatos esqueceram que a população do município está mais atenta e politizada. Assim, o pleito eleitoral promete ser uma arena de guerra, afinal, é o futuro da cidade que está em jogo.

Os redutos eleitorais são invadidos na calada da noite por aqueles que querem chegar à Câmara Municipal a qualquer custo, e lutam com todas as armas para não morrer na praia.

Se já é difícil uma reeleição para quem estar no poder sendo diariamente avaliado pelo povo, imagine para aqueles que foram testados, excluídos e tentam retornar à Casa do Povo. Esses, mesmo diante amargor, da decepção da perda da cadeira não diminuem o sonho do retorno. Assim, mudanças de partidos, bandeiras, ideologias e até o povo são pequenos diante da construção de alianças com exclusivo objetivo de retornar ao pódio.

De uma coisa não podemos negar, que a reeleição de um vereador em Guamaré é um caminho muito difícil, mas não impossível.

Aquele que conseguiu durante seu mandato construir pontes e servir ao povo, consegue partir a frente dos concorrentes na disputa eleitoral.

Ao final, descobriremos quem acertou ou errou, quais estratégias não foram bem calculadas ou balizadas, quem sairá vivo ou morto da guerra pelo voto, quem serão os vencedores, os mortos e os feridos eleitoralmente e, principalmente qual o futuro político de Guamaré.

O Blog tá com ouvido no chão e de olho na bolsa de apostas.