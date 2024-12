ELEITOS EM MACAU E GUAMARÉ SÃO DIPLOMADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL

Os eleitos da 30ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Macau e Guamaré, foram diplomados nesta terça-feira (10), em uma solenidade organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no auditório do IFRN Campus Macau.

Representando Macau, Flavinha Veras e Raimundo da Casa da Saúde foram diplomados como prefeita e vice-prefeito. Além deles, 11 vereadores e 4 suplentes também receberam seus diplomas.

Pelo município de Guamaré, os diplomados foram Hélio Willamy como prefeito e Marciclécia de Melo como vice-prefeita, acompanhados de 11 vereadores e 3 suplentes.

A solenidade foi presidida pela juíza Dra. Andrea Cabral e contou com a presença do promotor de justiça Dr. Mac Lannon Lira, da diretora da AGN e ex-deputada Márcia Maia, do prefeito de Guamaré Arthur Teixeira, do padre João Batista, entre outras autoridades.

Com a diplomação, os eleitos estão oficialmente aptos a tomar posse no próximo dia 1º de janeiro de 2025.

Fotos: LeituraMacaueense