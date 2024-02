EM ATO NA AV. PAULISTA, BOLSONARO PEDE ANISTIA PARA PRESOS PELO 8 DE JANEIRO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu para deputados e senadores, neste domingo (25), apoio a um projeto de anistia para os presos pelos ataques de 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes.

A fala aconteceu durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo.

“É por parte do Parlamento brasileiro, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação, nós já anistiados no passado, quem fez barbaridade no Brasil”, disse Bolsonaro.

“Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia, para que seja feita justiça no nosso Brasil”, prosseguiu.

Bolsonaro ainda afirmou que não concorda com quem depredou o patrimônio público e que quem o fez, deve pagar.

As penas, de acordo com o ex-presidente, “fogem ao mínimo da razoabilidade”.

“Nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a penarem tão drasticamente, esses pobres coitados que estavam no 8 de janeiro de 2023”, finalizou.

CNN Brasil

Veja vídeo: