EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, CÂMARA MUNICIPAL VAI DEBATER ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Atendendo uma solicitação da Comissão da Criança e do Adolescente, presidida pelo servidor efetivo da casa, João Freire Solano, a Câmara Municipal de Guamaré vai realizar uma audiência pública na terça-feira (25), às 10 horas, para discutir o Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A audiência pública deverá reunir agentes da rede de proteção do direito da criança e do adolescente no município e será presidida pelo vereador Dedezinho. Segundo dados do Disque 100 do governo federal, mais de 20 casos de violência sexual são registrados no Brasil por dia.

“82,7% dos abusadores são conhecidos das vítimas, infelizmente, 64,4% são os seus familiares, um padrinho, um amigo da família, alguém que nunca a gente poderia imaginar ser o agressor. Essa é a realidade de um país que precisa atuar firmemente na educação, no desenvolvimento de políticas efetivas e políticas de atendimento à melhoria e fortalecimento das famílias”, lembrou o presidente da casa, vereador Eudes Miranda, reforçando a importância da audiência pública.

