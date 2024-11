EM GUAMARÉ, O QUE VEM DEPOIS DO CAOS? ATRASO, DESRESPEITO E REMORSO!

A situação que se encontra de inadimplência da prefeitura de Guamaré com fornecedores e servidores terceirizados é de cortar o coração. O abandono administrativo somente perde para inação dos órgãos de controle, que parecem estarem associados, unidos em defesa da bandeira do quanto pior melhor.

Afinal, como explicar ou defender, como cruzar os braços ou baixar a cabeça para todo o descaso vivido, especialmente considerando uma prefeitura que arrecada mensalmente mais de 20 milhões e uma Câmara Municipal que beira 1 milhão?

Por aqui, direitos trabalhistas são surrupiados ao raiar do sol, com a constituição de MEIs e Cooperativas fraudulentas. E se não bastasse, sem ninguém fazer nada, nem sequer seus salários são pagos, como exemplo: a Cooperativa de Trabalho em Serviços de Saúde – Bem Estar (Brasil).

O registro é lastimável e inacreditável, como imaginar que os profissionais Técnico de Enfermagem, Enfermeiros, Médicos, Técnicos em Saúde Bocal, dentre outros, não recebem seus proventos em dia da prefeitura de Guamaré. E, que são ainda mais prejudicados, quando o Governo Federal deixa de repassar a Prefeitura, justamente pelos atrasos de salários, prejudicando ainda mais os profissionais.

Pior, é ouvir a resposta da empresa aos servidores, cujo atraso é justificado na falta de repasse pela prefeitura, o que impede honrar com seus colaboradores. Com esse impasse o pagamento de quem trabalha atendendo a população acaba sendo mais precarizado. Vale ressaltar que estes servidores prestam seus serviços no Hospital Manoel Lucas de Miranda, UPA 24 horas, dentre outras unidades de saúde do município.

Porém, o caos se estende com servidores da Unissal e Promove, que continua com seus salários atrasados, enquanto isto o Poder Legislativo que deveria fiscalizar e denunciar faz o oposto, se curva para outro poder e o povo continua no sofrimento.

“Triste fim de um desgoverno, que tem como cúmplice a Câmara dos Vereadores de Guamaré. Colocaram o povo e o município no fundo do poço, enquanto meia dúzia de indivíduos já estão milionários. Onde está nosso judiciário? Alguém sabe dizer se o Ministério Público fechou as portas? De certa parte, essa conta não pode ser colocada na conta somente do povo, como um Promotor e um Juiz dorme sabendo que o Prefeito de amanhã é acusado de desviar recursos de carros-pipa, além de outros processos graves contra o erário do município? Como deve ser frustrante um Juiz e um Promotor olhar e ver que o futuro prefeito não é encontrado quando vai ser intimado e passa anos para o Oficial de Justiça encontrá-lo. O que diz a justiça sobre a Mascará Negra que há mais de 10 anos não dá resposta a sociedade, essa omissão é que permite que eles estejam nas urnas. Na realidade é cômodo dizer que a culpa é somente do povo, o povo tem feito seu papel muito mal feito e os outros? O promotor foi desmoralizado no caso do concurso público de Guamaré, o que aconteceu? Nada, nadinha e não acontecerá. A essa altura do campeonato, só Deus mesmo, porque parte dos homens e mulheres que votam, dos homens e mulheres que deveriam julgar e acusar, dos homens e mulheres que deveriam fiscalizar a certeza é certa, nada vai acontecer. Pois quem não deveria votar, continua votando; quem não deveria fechar os olhos para julgar e acusar, deixa-os pregados; quem não deveria fiscalizar cruza os braços”. Comentou Profº Paulo Cavalcante.

NOTA DO BLOG

Já antecipo uma informação que chegou ao blog, a futura gestão fará uma limpa, o que se intitulou de reset (reiniciar) em razão dos cargos e contratos. Além disso, irá propor aos novos escolhidos que esqueçam, não lembre mais, apaguem da memória, da lembrança, abandonem a expectativa, abram mão dos salários que estão atrasos. Quem quiser continuar na gestão terá que perder o que tem a receber da prefeitura, se quiser continuar.

Uma pena, um triste enredo e um fim nebuloso. Contudo, ninguém pode prescindir da fé e acreditar em Deus, mas, se enganar é ignorância. Se para alguns essa reflexão não chegou, somente resta fazer como no castigo antigo dos professores aos alunos, ajoelhar-se sobre os graus de milho cru, pagando o preço dos seus desacertos, esperando o remorso chegar.