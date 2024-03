EM HOMENAGEM ÀS MULHERES, MPRN ABRE I MOSTRA DE ARTE COM RODA DE CONVERSA

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) abriu nesta sexta-feira (8) a sua I Mostra de Arte com uma homenagem pelo Dia das Mulheres. A exposição ficará montada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro da Candelária, em Natal, até o dia 29 de março. O lançamento aconteceu, no plenário da PGJ, com uma roda de conversa dentro do projeto “Entre Elas” com a presença das artistas expositoras.

A I Mostra de Arte tem como tema a força transformadora da arte na vida da mulher e conta com obras das artistas Ivanise, Rosa MC, Lourdinete, Verônica Maria, Olympia Bulhões, Kais Mabelli e Drucilla. A curadoria dos trabalhos foi feita pelos promotores de Justiça Manoel Onofre e Rachel Germano e pela servidora Nouraide Queiroz. As obras escolhidas são consideradas arte naïf, uma arte espontânea e intuitiva, sem as amarras das técnicas de representação ou regras acadêmicas.

As artistas participaram da roda de conversa de abertura da exposição que foi conduzida pela assessora técnica de Editoração, Nouraide Queiroz, integrante da Comissão de Valorização Feminina do MPRN. “O MPRN se mantém atento às lutas femininas, nós temos aqui uma comissão de fortalecimento da mulher e o programa Entre Elas. Então, juntamos forças para trazer para dentro da instituição uma mostra de artes com trabalhos de mulheres potiguares”, explicou Nouraide Queiroz.

A procuradora-geral de Justiça, Elaine Cardoso, participou do evento e registrou que a importância desse momento em que as “artistas potiguares vieram compartilhar suas histórias e todo o poder transformador da arte em suas vidas”. “Então, fica aqui o convite que possamos exercer em toda a plenitude esse ser mulher, com coragem, com fé, com competência, com afetividade, mas também com persistência e afastando de todas nós o mito da perfeição”, registrou a gestora que foi a primeira mulher a ocupar a Procuradoria-Geral de Justiça do MPRN, tendo assumido o cargo pela primeira vez no ano de 2021.

Confira AQUI um catálogo da I Mostra de Arte do MPRN.

Fonte: Ministério Publico