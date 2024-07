EM MACAU, PREFEITURA CLIMATIZA 80 SALAS DE AULAS NA CIDADE, DISTRITOS E COMUNIDADES

Para ofertar um ensino de melhor qualidade e boas condições de trabalho para os educadores, a Prefeitura de Macau iniciou em 2021, um programa de recuperação das escolas da rede municipal. Nos últimos 42 meses, 15 escolas foram reformadas e um total de 80 salas de aulas receberam aparelhos de ar ar condicionado.

“Este foi um passo a mais no processo de humanização, e em respeito aos profissionais de educação e ao nosso maior patrimônio, as nossas crianças, alunos da rede pública municipal de Ensino”, disse o prefeito José Antônio de Menezes.

“Meu neto chegou a desmaiar de tanto calor na sala de aula, quando não voltava mais cedo para casa por falta de merenda e até de água para beber na escola”, lembrou Maria das Dores Barros, avó de uma aluna matriculada no ensino infantil na Escola Joana Sampaio Marinho.

O prefeito Zé Antônio lembra que os pais, alunos, professores, funcionários das escolas estão muito felizes com as melhorias que chegaram com a sua gestão em todas as escolas. “Era um sonho que se tornou realidade. Importante lembrar que também celebramos outros avanços, como o novo mobiliário, novos eletrodomésticos, fardamento, distribuição de kits escolares, conquistas viabilizadas através da nossa gestão”, concluiu o prefeito.