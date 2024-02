PREFEITO JOSÉ ANTÔNIO VAI À CÂMARA DE VEREADORES PARA LEITURA DA MENSAGEM ANUAL

“É com grande alegria que volto a esta Casa Legislativa, para dividir com vocês as conquistas e desafios dos últimos três anos à frente da Prefeitura de Macau, onde conseguimos com ajuda de todos e a compreensão da população, imprimir a marca de uma administração voltada para a construção de uma cidade para as pessoas, guiada pelo respeito e dedicação ao serviço público”, com essas palavras, o prefeito de Macau, José Antônio de Menezes abriu a mensagem anual à Câmara Municipal que marcou o último ano do seu terceiro mandato de prefeito. A leitura da mensagem ocorreu na noite desta segunda-feira (26), durante sessão bastante concorrida e prestigiada.

O prefeito lembrou do desafio maior de administrar uma cidade durante a pandemia, com a máquina pública sucateada, sem condições de prestar um bom serviço ao cidadão, além de uma soma de R$ 10 milhões de salários que encontrou em atraso. “Com a soma de esforços e a dedicação da equipe de servidores públicos que faz a saúde do município acontecer, vencemos a Covid e conseguimos avançar, restabelecendo as políticas públicas nas mais diversas áreas da administração”, pontuou.

“Chego agora ao quarto ano da nossa terceira gestão e com muita resiliência e determinação, conseguimos provar que, quando se tem um objetivo, não há desafio que não possa ser superado. Nossa gestão não se escondeu, enfrentou os problemas de frente e mostrou-se confiante na força do trabalho”, declarou o chefe do executivo.

Segundo ainda falou o prefeito, na sua gestão foram realizados investimentos que tiveram grande impacto na vida do cidadão macauense e ainda terão muito mais repercussão nos próximos meses, quando algumas obras estiverem concluídas. “São melhorias importantes na infraestrutura da cidade, com um olhar voltado para a qualidade de vida de todos”, disse.

José Antônio de Menezes também agradeceu a parceria da Casa Legislativa, para fazer de Macau uma cidade em constante desenvolvimento. “Após quase 38 meses de muito trabalho, posso afirmar que hoje a autoestima do nosso povo estar bem melhor. A nossa cidade hoje respira outros ares, o cidadão pode andar nas suas ruas mais iluminadas, que antes estavam as escuras, pode ir na UBS e encontrar um médico para atendê-lo, a mulher pode fazer seu pré-natal na nossa rede de saúde e planejar ter seu filho no novo centro cirúrgico e obstétrico do Hospital Antônio Ferraz, a juventude e as famílias voltaram a frequentar a orla de Camapum, totalmente revitalizada no nosso governo, a dona de casa pode mandar o filho para a escola no transporte escolar, com a certeza que vai contar com uma merenda de qualidade e o professor em sala de aula. O servidor público municipal da prefeitura hoje pode comprar no comércio com a certeza que vai receber o seu salário em dia, muitas vezes antecipado”, destacou.

Após apresentar a prestação de contas em slides e vídeos, o prefeito se dirigiu ao público presente autoridades e aos internautas que acompanhavam a sessão pelas redes sociais e para afirmar: “Hoje, comemoro a coragem daqueles que ousaram apoiar e continuam apoiando o nosso projeto de gestão, pensando

numa cidade melhor para todos”.

José Antônio Menezes encerrou a mensagem anual do Poder Executivo, conclamando a união de todos. “Juntos, vamos seguir as metas de gestão para que os avanços sigam acontecendo neste ano de 2024 e no futuro próximo, a fim de que Macau alcance o desenvolvimento que todos nós desejamos”, concluiu.

Fotos: Gringo Fitas, Henrique Carvalho e Raul Salvatore