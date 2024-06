EM PARCERIA COM A PREFEITURA, SEBRAE REALIZA CONSULTORIA OFERTADA PARA PEQUENOS EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES DE GUAMARÉ

Durantes os dias 18 e 19 de junho de 2024, aconteceu uma Consultoria Financeira ofertada voltada para os microempreendedores individuais, e empresários de pequeno porte do município de Guamaré.

O evento foi realizado na Sala do Empreendedor e contou com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e Prefeitura Municipal de Guamaré, através do Programa Cidade Empreendedora.

Com horário agendado e duração de uma hora, o consultor Wendell Francalace, proporcionou aos participantes orientações nas áreas de vendas, compras, mercado, setor financeiro dentre outras demandas apontadas por cada empreendedor.

Além de orientar, a consultoria ainda trouce dicas valiosas para quem está abrindo um negócio ou expandindo um já existente. O evento contou com 13 atendimentos durante os dois dias, e contou com o apoio da equipe técnica da Sala do Empreendedor.

Como um apoiador da classe empresarial, em nome da entidade, o consultor Wendell Francalace se colocou a disposição para eventuais acontecimentos. “o nosso intuito é sempre buscar conhecimento de causa para que possamos cada vez mais oferecer bons resultados para o nosso público alvo”, enfatizou.

Segundo o Agente de Desenvolvimento do município pelo o SEBRAE, Francisco das Chagas de Menezes, as consultorias continuam ao longo do ano, sempre com horários e dias agendados. A sala do Empreendedor dará ampla divulgação ao próximo encontro, através de suas redes sociais no Instagram: @saladoempreendedorgmr

Sala do Empreendedor

Os Microempreendedores interessados em tirar dúvidas sobre sua empresa e outros assuntos, devem procurar a Sala do Empreendedor, que fica localizada na Rua Monsenhor José Tibúrcio Nº 17 – Centro. Ou falar conosco através do WhatsApp (84) 999687882. Horário de atendimento: 07h às 13h.