EMILLY SANTANA ACEITA CONVITE DE MOZANIEL; E SERÁ PRÉ-CANDIDATA A VEREADORA EM GUAMARÉ

O ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues (PP), convidou oficialmente a jovem empreendedora Emilly Santana, mas conhecida por Emilly de Cição, para ser pré-candidata a vereadora nas eleições deste ano em Guamaré.

A mais jovem pré-candidata pelo o Partido Progressista defende a bandeira da juventude, do emprego, trabalho e renda. Emilly aceitou com muita alegria o convite do filho do Pajé, que é pré-candidato a prefeito de Guamaré pelo O PP.

Mozaniel usou sua página no instagram para divulgar a pré-candidatura de Emilly.

Eis a publicação:

Os nossos melhores e maiores sonhos temos em nossa juventude.

Enquanto jovens, temos a coragem e a determinação que muitas vezes perdemos ao longo da jornada da vida.

Desde a primeira vez que conversei com Emilly, senti que nela havia a chama e a paixão por transformar o dia a dia de nosso município através da força e da coragem de sua juventude.

Emilly de Cição é uma jovem, com 18 anos.

Estudante e empreendedora, ela aprendeu desde cedo com seus pais a viver através da força de seu próprio trabalho.

Emilly aceitou nosso convite, está filiada ao Progressista e agora é oficialmente pré-candidata a vereadora de Guamaré.

Seja muito bem-vinda, Emilly!

Clique aqui e veja o vídeo: