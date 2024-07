ENCONTRO REÚNE APOIADORES DO PRÉ-CANDIDATO A VEREADOR JEFINHO EM MACAU

No último final de semana, o pré-candidato a vereador pelo o PSDB, Jeferson Breno, mas conhecido por Jefinho, promoveu um encontro de confraternização entre amigos para discutir e fortalecer seu projeto de pré-candidatura a vereador de Macau.

O evento foi realizado na sua residência, e reuniu amigos, familiares e apoiadores, além de figuras influentes da política local, que foi um gás a mais no encontro partidário.

Entre os presentes estava o prefeito de Macau Dr. Zé Antônio, junto com o vice-prefeito Rodrigo Aladim. O prefeito é candidato à reeleição, e na sua participação destacou a importância do encontro entre os amigos, e sublinhou o apoio as pré-candidaturas não só de Jefinho, mas de todos os vereadores do grupo, reforçando ainda mais aliança política.

Na reunião Jefinho falou sobre seus projetos, ideias e propostas além de ouvir as ideias, sugestões e opiniões dos presentes: “estamos construindo um projeto de vereança junto ao povo macauense. Conto com o apoio de cada um de vocês para tornar essa visão uma realidade”, Comentou.

O encontro foi considerado um sucesso e encerrado com um sentimento de otimismo e esperança, marcando um importante passo na jornada política deste jovem politico que a cada dia o povo abraça, confia e apoia.