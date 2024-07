ESCOLHA DE DYANA COMO VICE DA CHAPA COM ZÉ ANTONIO FORTALECE O GRUPO GOVERNISTA EM MACAU

Bem que fizeram a música. “A mulher tá chegando, a mulher vem aí”. Hoje, esse suspense acabou, e de fato a escolha do grupo politico do prefeito Zé Antônio, que é candidato à reeleição foi acertada.

Será a vereadora Dyana Lira, que recebeu o apoio de todos os vereadores da base governista. O anúncio oficial sai só próximo sábado, dia 03, onde será realizada a convenção do partido, mas a escolha está feita com o prego batido e a ponta virada.

Dyana é vereadora de dois mandatos, ex-presidente da Câmara Municipal de Macau, uma mulher politica que tem base solida em todo município, em especial, nas comunidades Diogo Lopes, Barreira e Sertãozinho, onde presta relevantes serviços à população.

A vice-prefeita tem um papel importante na governabilidade, sendo mais importante do que o eleitor supõe. A indicação de Diana como pré-candidata na chapa traz a força da mulher na politica macaueense, tendo em vista que ela é muito forte entre a juventude, além das comunidades e assentamentos.

Em sua página no instagram o prefeito Zé Antônio, disse: “o PSDB atualmente já ocupa a vice-prefeita a com @aladimrodrigo e a renovação dessa parceria na chapa majoritária do nosso grupo. Reforça o compromisso do deputado @depezequielrn em favor de Macau”.