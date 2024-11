ESGOTOS DE GUAMARÉ: A ESPERA DE UM MILAGRE!

Da mesma origem e da mesma obra da “Pancada seca” e “Vai ser massacrado”, o povo de Guamaré tem colhido o que plantou. De fato, o que é merecido e edificado por alguns, parece não ser aquilo sentido pela maioria.

Quando se troca vantagens pessoais, desprezando o interesse coletivo se recebe exatamente aquilo que seu governante pode entregar, a submissão, a humilhação, a execração, ou melhor, uma vida no esgoto.

E a certeza não é algo que se construiu nesta eleição, mas, naturalmente de décadas de desleixo com a coisa pública. Coisas que nem mesmo um empréstimo ou investimento pode encobrir, como de fato não fez.

No caso do esgotamento sanitário de Guamaré onde bueiros estouram quase toda semana e até hoje nada foi feito para resolver o problema, dando uma mostra de um governo ineficiente, incapaz, incompetente e desrespeitoso para com a população.

A maioria dos moradores do município é dependente e sujeita à utilização de fossas como algumas casas localizadas na sede, comunidades e distritos. Estas residências não possuem esgotamento sanitário, obrigando muitas famílias a serem reféns de caminhões sugadores.

Contudo, o problema hoje não é somente de ver e ouvir, mas, de sentir. O editor do blog, é igualmente vítima do desgoverno vivente, da falta da prestação de serviço por parte da prefeitura e do abandono da população.

Dentre inúmeros casos, dois meses separam pedidos de uma família e as condições insalubres provocadas pelo mau cheiro de um sumidouro de um morador vizinho que distribui infeliz e gracioso perfume fétido, conforme discorreu Dona Francisca Pelonha que relata que sua fossa transborda e escorre por toda extensão do espaço, apesar dos inúmeros esforços e pedidos feitos a secretaria de obras, nada acontece: “Todos os dias é a mesma coisa, um cheiro insuportável. Precisamos da ajuda de alguém que possa nos auxiliar, ligamos para a Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária e nada é resolvido”, comentou.

Assim, há quase dois meses a boca geme, o nariz respira, mas é o coração que mais sofre, exatamente o símbolo do governismo no último pleito, esse que implora por um simples caminhão sugador para esgotar as fossas.

Preciso repetir o dito em outras matérias, que esse editor somente no mês de outubro fez 5 pedidos através do WhatsApp da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sem êxito. Ainda, esteve pessoalmente para falar com o Secretário por mais 5 momentos, porém, o gestor da pasta nunca estava.

Assim, com Secretário e Prefeito ausentes, mas, acima de tudo com uma considerável parcela de vereadores associados ao descaso e funcionando como verdadeiros cumplices, somado a uma justiça leniente, somente resta ao povo a luz divina, uma vez aqueles que deveria atuar, estão de cócoras e não tem qualquer interesse em exercer seu papel de fiscalizar.

Assim, considerando todo esse arcabouço de abandono e desinteresse, deve a população apelar para correntes de orações, preces, promessas espirituais, diante da falência e sepultamento dos poderes públicos. Repito, não existe nada ou ninguém que possa interferir no modelo de gestão atualmente em Guamaré, especialmente considerando que o povo chancelou essa forma administrativa. E nem criem expectativas com relação ao Ministério Público, esse que sequer tem suas recomendações respeitadas pelos poderes municipais.

Logo, chegou a hora do povo reconhecer sua responsabilidade e colocar os joelhos sobre o milho cru, como forma de penitencia, sofrendo por seus erros e pedindo socorro a Deus para curar seus sofrimentos!