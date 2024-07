ESPANHA MARCA NO FIM, BATE A INGLATERRA E SE ISOLA COMO MAIOR CAMPEÃ DA EUROCOPA

A Europa é da Espanha! Neste domingo, a seleção espanhola venceu a Inglaterra por 2 a 1, no Estádio Olímpico, em Berlim, na Alemanha, e se consagrou campeã da Eurocopa de 2024. Nico Williams e Oyarzabal anotaram os gols dos campeões, enquanto Palmer descontou.

Com o resultado, a Espanha se isolou como a maior vencedora do torneio, com quatro canecos. Antes, La Roja já havia conquistado o título em 1964, 2008 e 2012.

Já a seleção inglesa segue sem vencer a Eurocopa. Esse foi o segundo vice da equipe. Em 2020, os ingleses perderam para a Itália. Assim, a Copa do Mundo de 1966 segue sendo o único títulos dos Três Leões.

Gazeta Esportiva