ESTUDANTE DO 9º PERÍODO DE MEDICINA DA UERN É ENCONTRADO MORTO AOS 23 ANOS

A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Olímpio Duarte Silva Magalhães, 23 anos, estudante do 9º período do curso de Medicina daquela instituição de ensino.

O jovem foi encontrado sem vida, neste domingo 12 de janeiro de 2025, em sua residência localizada na Rua Antônio Vieira de Sá no Bairro Aeroporto em Mossoró. As equipes da Polícia Civil e do Instituto Técnico de Perícia (Itep) foram acionadas para o local.

Após a perícia no interior do imóvel, o corpo do estudante de medicina da UERN, foi recolhido para exames necroscópicos no Instituto de Medicina Legal (IML). Até o momento, a causa oficial do óbito não foi divulgada.

Em nota, a UERN manifestou profundo pesar e ressaltou a trajetória marcante de Olímpio: “Ele era engajado no movimento estudantil e se destacava na luta pelo acesso das minorias ao ensino superior”. Como forma de homenagem, a bandeira da universidade será mantida a meio mastro durante o período de luto.

