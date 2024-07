EU AVISEI: EMPRESA DO MATO GROSSO DO SUL REGISTROU PESQUISA EM GUAMARÉ

Como disse em matéria anterior, o blog está atento e com o ouvido no chão, acompanhando cada passo, cada nota, cada movimento, cada decisão dos partidos e pré-candidatos as eleições deste ano em Guamaré, para manter a população informada dos acontecimentos no cenário político.

Pois bem.

Hoje, 10 de julho de 2024, numa breve consulta sobre solicitação de pesquisa no site do TSE, algo chama atenção, consta um registro de pesquisa sob o nº 07305/2024, para o município de Guamaré, contratada pela Empresa RANKING BRASIL INTELIGÊNCIA LTDA, sob o CNPJ: 49.860.741/0001-31, com endereço a Rua: San Martin, 5, Tiradentes, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O pedido de registro informa que cerca de 500 pessoas serão entrevistadas no município, durante o período 08 a 13 de julho de 2024, e que Liniane Gazola, é o responsável pelo estatístico da pesquisa, com previsão de publicação em 14 de julho de 2024.

Porém, as coletas realizadas recentemente deram-se pela empresa BRÂMANE COMUNICAÇÃO E MARKETING, como noticiado em matéria anterior.

Mesmo assim, ontem, além de acessar meus colaboradores, passei à tarde no meu carro procurando na sede do município, na comunidade de Baixa do Meio, Santa Paz, Umarizeiro, Lagoa de Baixa de Baixo e Salina da Cruz. Confesso que não encontrei nenhum funcionário desta empresa realizando a pesquisas nas ruas.

É muito estanho que uma empresa de outro Estado, separado de Guamaré por 3.371,5km patrocine gratuitamente uma pesquisa.

Contudo, as coincidências não param: a empresa de pesquisa e o tomador do serviço, ou seja, contratado e contratante estão no mesmo endereço (San Martin, 5, Tiradentes, Campo Grande/MS); ainda, o valor de R$ 5.000,00 que representa o custo da prestação do serviço é tido como ínfimo para uma pesquisa registrada. Vejamos:

Curiosamente, somente de passagens área de Campo Grande/MS a Natal/RN e o retorno a origem custaria R$ 4.601,82, desconsiderando o registro na Justiça Eleitoral, alimentação, hospedagem e logística para ouvir 500 pessoas 6 dias:

Mencione-se ainda, que a empresa RANKING BRASIL INTELIGÊNCIA LTDA recentemente divulgou pesquisa com irregularidades, as quais tiveram a publicação suspensa por decisão da JUSTIÇA ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL, conforme se demonstra anexo do processo sob o nº 0600028-75.2024.612.0052.

A população deve estar alerta as coincidências relatadas, tomando as cautelas devidas e extraindo a conclusões necessárias quanto aos números frios e a voz, o sentimento do povo na rua.

PERGUNTAS DO BLOG

Qual o interesse de empresas sediadas no Estado do Mato Grosso do Sul pagarem uma pesquisa eleitoral em Guamaré?

Existe algum objetivo, direcionamentos e beneficiários por traz dessas coincidências?

Qual a credibilidade de um instituto de pesquisa que teve decisão que suspendeu a publicação pela Justiça eleitoral do MS por irregularidades?

Se alguém souber responder deixe sua opinião nos comentários.

Fiquemos atentos!