EUDES ELIAS: ESTOU COM BODÃO, LEANDRO E O DOUTOR PARA MUDAR GUAMARÉ

Faltando pouco menos de um mês para a realização das eleições municipais em todo Brasil para prefeito e vereador, as adesões na cidade de Guamaré referente ao cenário politico estão acontecendo a toda hora, a todo instante, em todo lugar, sem perda de tempo.

O candidato a prefeito do Podemos, Adriano Diógenes, juntamente com seu grupo politico tem feito uma campanha limpa, com os pés no chão, andando casa por casa, rua por rua, ouvindo o povo e sendo ouvido por cada família e cidadão.

Seja na sede ou na zona rural do município o sentimento do povo é mesmo, que Guamaré precisa virar a página, para que a população tenha vez e voz.

Intermediado pelo o locutor do povo, Vlademir, mas conhecido por Bodão, o servidor público Eudes Elias decidiu mudar de lado e abandonou o barco. Ele anunciou sua adesão ao grupo politico de Adriano Diógenes, e disse: “Estou com Bodão, com o vereador Leandro Felix, e o doutor Adriano”.

O mais novo soldado de Baixa do Meio é um cara bem articulado, dono de muitas amizades na comunidade, e após analisar o cenário e ouvir seu amigo Bodão, Eudes decidiu se juntar a nação verde na linha de frente para mudar Guamaré.