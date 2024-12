EX-PREFEITA DAMÁRIA JÁCOME E PASTOR ESTÃO ENVOLVIDOS NA MORTE DO PREFEITO DE JOÃO DIAS

Na manhã desta sexta-feira (27), policiais civis da 76ª Delegacia de Policia (DP) de Alexandria, com apoio da Divisão de Policia do Oeste(DIVIPOE), e o 4º Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ), DEFÇAGRARAM A “Operação Profanos”, para prender suspeitos pela morte do prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, e o pai Sandi Alves, fato ocorrido em 27 de agosto deste ano.

A operação que culminou na prisão de um pastor, suspeito de colaborar com os mandantes do crime. A ação envolveu ainda o cumprimento de seis mandados de prisão ao todo, mas os demais suspeitos não foram localizados. As informações foram confirmadas pelo delegado Alex Wagner, diretor da Divisão de Polícia do Oeste, em coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (27).

De acordo com o delegado, o líder religioso tinha um relacionamento próximo com os outros mandantes do crime, entre eles a ex-prefeita Damária Jacome e a ex-vereadora Leidiane Jácome, que se encontram entre os foragidos. O delegado reforçou ainda que, conforme as investigações apontam, o pastor não foi coagido, mas contribuiu voluntariamente. Ele concedeu a localização do prefeito e de seu pai, Sandi Oliveira, mortos enquanto realizavam uma divulgação política na cidade.

“Foi ele quem, em momentos antes do crime, disse onde estava o prefeito para que os executores realizassem o assassinato”, disse.

Wagner relatou ainda que um culto religioso foi cogitado como momento para a realização do homicídio. O objetivo dos mandantes, segundo o delegado, era surpreender o prefeito em um momento de maior vulnerabilidade, considerando que este possuía uma milícia armada responsável por sua segurança. “Cogitou-se isso porque era um momento em que ele estaria mais exposto e vulnerável. Porém, encontraram um melhor momento quando eles estavam fazendo uma campanha política, visitando a casa dos moradores. Entao vieram os sete executores e o mataram”, disse.

As conversas no âmbito do plano criminoso ocorreram por meio de mensagens e conversas informais.