EX-PREFEITO FLÁVIO VERAS NÃO DORME NO PONTO E SE FORTALECE PARA UNIR A OPOSIÇÃO DE MACAU

Antes das cinzas do carnaval se apagarem, a pré-campanha para prefeito de Macau pega fogo. O texto abaixo, o blog pescou de uma postagem dos amigos do líder político e ex-prefeito Flávio Veras em grupos de WhatsApp.

“Nesta tarde, na capital potiguar estiveram reunidos com o atual prefeito de Natal e presidente do Republicanos (10), Álvaro Dias, o ex-prefeito de Macau Flávio Veras, Raimundo da casa de Saúde, Victor Hugo (representando seu pai Abraão Lincoln) e demais amigos, tratando da eleição municipal deste ano. Nesta reunião ficou decidida a união de Raimundo e Flávio que ficarão no mesmo partido, o Republicanos. A união de Raimundo e Flávio tem o total apoio do prefeito de Natal Álvaro Dias e de Abraão Lincoln presidente nacional da CBPA. Juntos, Raimundo e Flávio disputarão a eleição de prefeito para Macau neste ano de 2024.”

NOTA DO BLOG

É aguardar a reação do prefeito José Antônio e candidato a reeleição que tá administrando a milionária cidade do sal, e tem muita bala pra gastar.

Que rufem os tambores!