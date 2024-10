EXCLUSIVO: CORPO DE MOTOTAXISTA É ENCONTRADO EM ÁREA DE MATA EM GUAMARÉ

Foi encontrado agora a pouco pelas as forças de segurança do município de Guamaré, Policia Militar, Policia Civil e Guarda Municipal, o corpo do mototaxista Washington Viana, que estava desaparecido desde o último sábado (26).

Washington trabalhava de mototaxista no ponto em frente ao hospital da cidade. A suspeita é de que ele tenha sido morto a pauladas ou com arma de fogo, mas somente a perícia do Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP) para confirmar.

O corpo da vítima foi encontrado em uma área de mata na zona rural de Guamaré. Desde que ele desapareceu, as forças de segurança da cidade, amigos e colegas se organizaram para fazer buscas que terminou na manhã desta quarta-feira (30).

Neste exato momento a policia se encontra no local aguardado a chegada do ITEP

Aguardem mais informações e a reportagem completa.