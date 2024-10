EXCLUSIVO: POLÍCIA ACABA DE PRENDER ACUSADO DE MATAR MOTOTAXISTA EM GUAMARÉ

Inicio de tarde movimentada na área policial em Guamaré, numa operação bem-sucedida deflagrada agora a pouco pelas as forças de segurança, e ainda está em andamento.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, acaba de prender com êxito o principal acusado de matar o mototaxista Washington Viana.

Segundo a polícia o acusado já estava sendo monitorado pelo o setor de inteligência desde o inicio das investigações.

O clima ainda é tenso no local porque há forte suspeita de outras pessoas estarem envolvidas no crime brutal que parou a cidade de Guamaré, e tornou noticia em todo estado do RN.

Aguarde matéria completa.