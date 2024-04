EXONERAÇÕES SURGEM COMO ANÚNCIOS ANTECIPADOS DE CANDIDATURAS

Quem ocupa um cargo público ou afins e deseja se candidatar a um cargo eletivo, tem que se desincompatibilizar no prazo estabelecido pela lei. A desincompatibilização é o ato, praticado por um pré-candidato ou uma pré-candidata de se afastar, de forma temporária ou definitiva, do cargo ou da função que ocupa para concorrer a uma vaga na eleição.

Em Guamaré já se registra exonerações que deram largada no período eleitoral. Assim, na data de hoje (02/04) foram publicadas as Portarias nº 137/2024, 138/2024, 139/2024, 140/2024, de servidores públicos que compunham o primeiro escalão da administração pública:

PORTARIA 137/2024 – Clique aqui: Portaria – 137.2024 – Edivan Barreto

Trata-se do servidor EDIVAN DA SILVA MARTINS, mas conhecido como Barreto, ele ocupava as atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado.

Sem surpresa, Edvan conhecido por Barreto se lançará a uma vaga na Câmara Municipal de Guamaré.

PORTARIA 138/2024 – Clique aqui: Portaria – 138.2024 – Marciclécia Rodrigues

Trata-se da servidora MARCICLECIA DE MELO RODRIGUES SANTIAGO, esposa do vereador e atual aliado do governo, Gustavo Henrique Santiago, ela ocupava o cargo comissionado de Secretária Adjunta, lotada na Secretaria Municipal de Articulação Institucional.

Na cidade, comenta-se, que a ex-servidora será a companheira da chapa majoritária, ou seja, candidata a vice-prefeita.

PORTARIA 139/2024 – Clique aqui: Portaria – 139.2024 – Hélio Willamy

Trata-se do servidor e ex-prefeito HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA, ele ocupava o cargo comissionado de Secretário Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Articulação Institucional.

Sem dúvidas, o afastamento decorre da pretensão de retornar ao comando de direito do Poder Executivo, lançando uma pá de cal no desejo de reeleição do atual Prefeito Arthur Teixeira.

PORTARIA 140/2024 – Clique aqui: Portaria – 140.2024 – Edson Siqueira

Trata-se do servidor, EDSON SIQUEIRA DO CARMO, ele ocupava ao cargo comissionado de Secretário Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.

O afastamento surge para disputa da vaga como vereador na câmara municipal. Há quem afirme que Edinho é cadeira certa.

NOTA DO BLOG

Os movimentos nos bastidores administrativos é um claro e inconteste sinal de como os projetos políticos tendem a se consolidar, quer majoritariamente, quer proporcionalmente, para eleição municipal de 6 de outubro de 2024.