Bem diferente daqueles que falam a distância ou somente mostram a face quando estão em rodilho, mostrando sua coragem e valentia somente atrás das cortinas, o ex-prefeito e pré-candidato Adriano Diógenes usou suas redes sociais em uma live para falar com o povo, olho a olho, esclarecendo acusações inverídicas e levianas contra sua reputação.

Um homem público que vem sendo sistematicamente atacado nas redes sociais por seus adversários políticos, em especial, por pessoas sem quaisquer credibilidades ética ou moral, que agem pelo balançar de chocalhos e por meio do percebimento de recursos públicos para desqualificar o maior adversário político do governo.

Ao longo da narrativa acusatória em face do ex-gestor, já forma apresentadas condenações que não existiam, acusações que não se provaram, eventos somente existentes no imaginário doentio. Ou seja, de tudo um pouco se idealizou, porém, sem mostra de sua efetivação, perecendo como mentiras inescrupulosas.

Os ataques ordenados são contínuos, a ponto de partidários do governismo promoverem uma forçosa exclusão de outro adversário político que também disputa a prefeitura. Quando não, intitulando-o de alguém que nunca foi combativo, nunca buscou lança-se contra o sistema, um quase parceiro.

Assim, em razão da grande repercussão da live realizada pelo ex-prefeito na última quinta-feira (06), onde diversos temas foram abordados, o Blog Guamaré em Dia resolveu destacar alguns deles por meio de série de matérias, denominada: “FAKE e FATO: A MÁQUINA DO ÓDIO. sem a mentira a verdade não existiria”.

Dentre os temas, estarão em destaque que foram mencionados na live: A DESOBEDIÊNCIA DO PREFEITO A JUSTIÇA; A AVALANCHE DE PROBLEMAS DA PREFEITURA; CONTRATOS COM A JMT; COMPARAÇÃO ENTRE AS GESTÕES.

GABINETE DO ÓDIO E O CONCURSO PÚBLICO

Não se tem dúvidas que existe um núcleo organizado de assessores que atuam coordenadamente, com a intenção de criar, disseminar ou promover notícias falsas com fins políticos e manipulação da opinião pública em Guamaré.

São servidores públicos, em sua maioria ocupantes de cargos comissionados, que se reúnem com parentes de autoridades para promoverem postagens e comentários em grupos na divulgação de fake news, muitos dos quais atuando em horário de expediente se locupletando do dinheiro público, o que é considerado crime.

FAKE: O Gabinete do Ódio atribuiu a Adriano a responsabilidade por denúncias que resultaram em ações do Ministério Público em razão dos concursados, que supostamente irão ocasionar demissões de servidores contratados.

MENSAGEM DE ADRIANO: Disse que o concurso público provém de um TAC assinado em 2015 pelo Prefeito Hélio Willamy junto ao Ministério Públicos Estadual. Que quando administrou o Município em 2020, não conseguiu realizar o concurso público em razão da pandemia. Contudo, em 2021, o então Prefeito Eudes Miranda foi notificado, mas não adotou as medidas para realização do certame, o que veio a se concretizar na gestão do Prefeito Arthur Teixeira, que vem desafiando a Justiça.

Disse ainda, que esteve no Ministério Público para denunciar o caos administrativo em Guamaré, cidade que falta de tudo, conforme nota pública em suas redes sociais.

FATO: No instante da live diversos comentários de concursados puseram uma pé de cal e sepultaram as mentiras do Gabinete do Ódio, momento em que os concursados informaram que as denúncias no Ministério Público foram por eles realizadas:

Inclusive, o Blog teve acesso a vários e-mails emitidos por candidatos nos autos do processo judicial, que demonstra de forma induvidosa que a ação do Ministério Público ocorreu por impulsionamento daqueles que se consideram lesados pela Prefeitura de Guamaré. Vejamos:

GUAMARÉ ESTÁ ABANDONADA E SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO É UM DEPÓSITO DE EX-POLÍTICOS

FAKE: O Gabinete do Ódio tem defendido o governismo sustentando que a cidade de Guamaré é uma terra de oportunidades, onde as pessoas gozam de muita qualidade de vida e serviços públicos que dão inveja até as capitais.

MENSAGEM DE ADRIANO: Disse que Guamaré virou piada no RN, pois a Prefeitura deve absolutamente a todo mundo. E que, o caos do município é fruto do individualismo e desperdício do dinheiro público, instante em que questionou a finalidade da Secretaria Municipal de Articulação Institucional, que é um depósito de ex-prefeito e de ex-políticos.

Disse mais: “Enquanto isso, repito, falta o básico. Enquanto isso, se a gente pegou os últimos 30 dias, foi ônibus escolar que parou por falta de combustível, foi ônibus que faltou por causa de combustível, ambulância, carro de apoio, pessoas paradas na estrada, pessoas que iam fazer curso contratado pelo município e perdido porque faltou combustível. Foi isso que a gente denunciou.”

FATO: Não é surpresa para ninguém que Guamaré vive seu pior momento administrativo, sendo recorrente informações de descontinuidade de serviços públicos, atraso de fornecedores e servidores, o que demonstra um verdadeiro abandono.

A imprensa local, regional, e estadual, principalmente as redes sociais tem destacado os inúmeros problemas vivenciados em Guamaré, o que é algo incontroverso:

Quanto ao custo da máquina pública, destacadamente da Secretaria Municipal de Articulação Institucional, uma simples verificada no Portal da Transparência do Município, especialmente na Lei nº. 829/2023 (Lei Orçamentária Anual de 2024), revela que recursos na ordem de R$ 796.600,00, estão destinados a pasta, dos quais R$ 600.000,00, é para despesas de pessoal. Ou seja, um absurdo em razão de tantas pessoas que minguam por serviços públicos.

Os resultados não deixam dúvidas. Mesmo assim, o blog deixará disponíveis os links para acesso das informações mencionadas, em especial do processo do concurso público, esse revelador de quem são os efetivos responsáveis pela ação do Ministério Público:

Clique aqui:

https://cmguamare.rn.gov.br/loa/lei-no-829-2023-dispoe-sobre-a-lei-orcamentaria-anual-loa-2024/

Clique aqui:

0800082-45.2021.8.20.5105-1 PROCESSO CONCURSO GUAMARÉ

O que chamou bastante atenção do blog e com certeza dos leitores, foi a fala do ex-prefeito Adriano em dizer que Hélio Willamy NÃO PODE SER CANDIDATO. O que parece ser uma sina para os guamareenses, considerando que em tempos remotos a insistência de contrariar a lei, ocasionou dois indeferimentos de registro de candidaturas, por conseguinte duas eleições suplementares. Será que iremos vivenciar isto de novo?

Por fim, Adriano desafiou publicamente o Prefeito Arthur Teixeira ao debate.

O que nos resta é aguardar.