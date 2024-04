FALO SÉRIO! RAPHINHA NA CASA DO POVO

O editor deste portal de notícia tem ouvido muito o povo e devolvido bastante informação.

Na última quinta-feira (27), em visitas costumeiras, os assuntos não foram outros: o momento político e o cenário caótico administrativo de Guamaré; a necessidade de mudança na Chefia do Executivo e na Câmara de Vereadores.

Nesse contexto, não foi novidade ouvir relatos de admiração de tantas pessoas ao humorista Raphinha. Para quem não sabe, Raphinha trabalha na iniciativa privada, mas, nas horas vagas, dedica seu tempo as suas paixões: o humor e ao povo.

Com um conteúdo bem humorado direcionado ao atendimento dos maiores reclamos da população, Raphinha chama atenção dos poderes públicos para resolução de problemas crônicos do município. Por meio de um formato diferente que mistura comédia com doses de crítica social, seu canal é sucesso absoluto, registrando milhares de visualizações.

Desse desalento popular a alegria de Raphinha contagia, fazendo expandir simpatizantes e um montão de amigos, que a semelhança dele desejam o melhor para sua terra.

Perguntado por este blogueiro se tinha pretensão de ser candidato a vereador, Raphinha foi direto: “Não. Nunca passou pela minha cabeça, essa é a forma de contribuir com minha cidade, gritando por melhorias.”

Disse ainda: “Que em última hipótese aceitaria esse chamado, somente se o povo me empurrar até a cadeira. Não sendo assim, continuarei a defender as causas sociais do mesmo jeito e forma como faço nas redes sociais.”

Aqui pra gente…. Raphinha é um cara bacana, nascido e criado na cidade, que representa a família guamareense. Eu não tenho dúvidas, se o povo quiser, ele contribuirá muito e ativamente na melhoria da vida do nosso povo.

E aí, o que você leitor e eleitor acha da pré-candidatura de Raphinha a vereador? Comente aqui.