FAMÍLIA DE REGINALDO E RANIELE DIZ: SOMOS ADRIANO!

A cada dia e cada vez mais cresce o número de adesões, alianças e apoios de famílias ao projeto do Podemos. Desta vez, a família de Reginaldo e Raniele anunciou o apoio à pré-candidatura de Adriano Diógenes.

Ao lado do vereador do povo, Diego de Lisete, Reginaldo disse que: “é só comparar, é fácil comparar, decidi juntamente com minha família apoiar o doutor porque ele é capaz de tirar Guamaré do desalento” Comentou.

Sem um dia de descanso, aquilo que foi mencionado como “Mini Oposição” ficou no passado, só residindo na mente e na incompreensão de quem não deseja enxergar a realidade, mantendo-se distante da verdade.

Sem parar, apoios se somam, mesmo enfrentando gigantes, com a fé em Deus e ao lado do povo que almeja mudança na cidade, Adriano tem encontrado forças e o combustível necessário de lutar até o fim por uma Guamaré melhor.