FAMÍLIAS DE AGRICULTORES RECEBEM MUDAS FRUTÍFERAS EM GALINHOS

O objetivo é que os agricultores aproveitem o período chuvoso

Transformar a realidade social, ambiental e econômica tem sido um dos principais objetivos do Vale Sustentável nas comunidades atendidas com as ações do projeto. Nesta terça-feira (02), a equipe técnica entregou 620 mudas de plantas frutíferas para 56 famílias de agricultores residentes no Assentamento Pirangi, no município de Galinhos, no Rio Grande do Norte.

As mudas são destinadas ao plantio nos quintais de cada residência e visa o fortalecimento da agricultura familiar. Foram entregues espécies como: Acerola; Cajarana; Caju; Graviola; Goiaba; Pinha; Siriguela; Tamarindo; Manga Cuité; Manga Espada; Manga Maranhão e Manga Rosa.

O Coordenador do projeto, Elisângelo Fernandes, destacou a importância da ação. “Cada unidade familiar é beneficiada com o plantio de mudas frutíferas de várias espécies que ao frutificarem contribuirão para a diversificação da dieta alimentar e nutricional das famílias atendidas. Desse modo, o excedente produzido nos quintais produtivos podem ser comercializados nas feiras e supermercados da região gerando renda para as famílias atendidas pelo projeto. O Projeto Vale Sustentável, em parceria com a Petrobras, tem buscado a valorização da agricultura familiar, fomentando a permanência do homem no campo. Além destas atividades, iremos realizar a implantação de meliponário e hortas agroecológicas na comunidade, na área da educação vamos ofertar cursos e assistência técnica para estas ações”, afirmou o coordenador.

Um dos fundadores do assentamento, morador há 28 anos, o agricultor Francisco Canindé, comemora a chegada das mudas no período chuvoso. “Hoje já limpei o roçado e vou plantar minha seriguela ainda hoje”. Até 2027, o projeto vai atender o Assentamento Pirangi e a sede do município. Em Galinhos serão atendidos também as marisqueiras e pescadores artesanais.

Outras ações como a arborização de escolas, de áreas urbanas e rurais, bem como a limpeza de praias e rios também serão realizadas pelo projeto no referido município. O Secretário de Agricultura do município, Haroldo Morais, participou da entrega das mudas.

O projeto Vale Sustentável é uma realização da @anearnoficial em parceria com @petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Projeto Vale Sustentável – Fotos: Jaqueline Barbosa